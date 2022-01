Ulica Pirytowa gorzowską kandydatką na lokalizację Międzynarodowego Dnia Błota

„Mieszkańcy ulicy Pirytowej nie mogą używać drogi, bo jest w fatalnym stanie. Zwracam się z apelem o pilne doprowadzenie jej do stanu umożliwiającego jej używanie” - napisała w tym tygodniu do prezydenta miasta radna Marta Bejnar-Bejnarowicz z Kocham Gorzów. W swojej interpelacji poruszyła fatalny (w tym przypadku to chyba eufemizm) stan ul. Pirytowej. To jedna z dróg równoległych do ul. Żwirowej, do której można dojechać od ul. Bazaltowej. W porze jesienno-zimowej i deszczowej jest tam takie błoto, że jeździ się po niej z wielkim trudem, a o przejściu suchą stopą to już w ogóle nie ma mowy.