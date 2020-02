Ulica Śląska wyremontowana. Mieszkańcy wskazują plusy i minusy

- Są usterki drobne, ale istotne ze względu na użytkowanie tej ulicy przez pieszych. To zastoiska wody w chodnikach, to nieuzupełnione szczeliny w polbruku czy pomiędzy płytami chodnikowymi. To też nieurządzone tereny zielone na wysokości stadionu. Teren nie jest wyrównany, walają się jeszcze elementy budowlane. Skoro jest już koniec inwestycji, to już te rzeczy powinny zostać doprowadzone do ładu – mówił nam Jan Biernacki, przewodniczący Komitetu Rewitalizacji Zawarcia. Wraz z Grzegorzem Musiałowiczem, znanym społecznikiem z tej dzielnicy w czwartkowe popołudnie (27 lutego) dokonywał on tzw. społecznego odbioru ulicy.

Ul. Śląska była remontowana od ubiegłorocznego lata. Prace kosztowały 10,8 mln zł. Droga została zrobiona od Wału Poprzecznego do skrzyżowania z ulicami: Towarową i Bracką.

Na tym odcinku pojawiła się nie tylko nowa nawierzchnia drogi. Przebudowano też pętle autobusową czy zmieniono organizację ruchu na skrzyżowaniu koło technikum nr 8.