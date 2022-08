Ulicami Gorzowa przejdzie Marsz Równości. Kierowców czekają utrudnienia

- Wyruszymy z ul. Nadbrzeżnej, przejdziemy przez most Staromiejski, okrążymy rondo pod dominantą, następnie przez most pójdziemy w kierunku bimby, przy której odczytane zostaną nasze postulaty. Później skręcimy w prawo w ulicę Jagiełły, dojdziemy do Warszawskiej, skręcimy w Sikorskiego i przez deptak pójdziemy do al. Konstytucji 3 Maja. Przejdziemy też Kosynierów Gdyńskich, Wybickiego i wrócimy na Nadbrzeżną - wylicza Sławomir Zalewski z gorzowskiego stowarzyszenia TęczArt. W sobotę 13 sierpnia organizuje ono II Marsz Równości. - Tylko raz skręcamy w lewo, poza tym wszystkie skręty są w prawo. To jest ukłon ku osobom o odmiennych poglądach politycznych - dodaje gorzowianin. Szacuje on, że w marszu weźmie udział około 1 tys. osób. W związku z marszem kierowcy