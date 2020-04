Ulice królów idą do remontu już za kilka dni!

O przebudowie mówiło się od wielu lat. W końcu jednak ruszy. Stanie się to w środę 6 maja. Za prace budowlane będzie odpowiadało konsorcjum firm ZUE i FDO. To ono wygrało przetarg, oferując zrobienie usług za 69 mln zł.

Remont „traktu królewskiego”, czyli ulic: Chrobrego i Mieszka I to jedna ze sztandarowych inwestycji drogowych w Gorzowie. Wiąże się z nią spore nadzieje, bo przebudowa, w zamierzeniu urzędników, ma ożywić ruch na ul. Chrobrego.

Prace na ul. Chrobrego ruszają, choć jeszcze nie zakończyła się przebudowa innej ważnej drogi w mieście – ul. Sikorskiego. Kierowcy nie muszą się jednak obawiać – prace na obu tych inwestycjach nie będą oddziaływać wzajemnie na siebie. To oznacza, ze utrudnienia nie powinny się kumulować.

Królewskie ulice w Gorzowie idą do remontu

Zalecane objazdy? Trzeba będzie wybierać którąś z poprzecznych ulic: Jagiellończyka, Mickiewicza i Borowskiego. Gdy zakończą się prace między 30 Stycznia a Jagiellończyka, budowlańcy przystąpią do drugiego etapu przebudowy. On z kolei będzie na odcinku Jagiellończyka – Mickiewicza oraz 30 Stycznia – Wybickiego.

- Dokładny harmonogram wykonawca opracuje, gdy już wejdzie na plac budowy – mówi Marta Liberkowska, dyrektor wydziału promocji i informacji w magistracie. Wiadomo jednak, że zgodnie z umową wszystkie prace powinny zakończyć się do 16 października 2021 r.

Co właściwie ma zostać zrobione na ul. Chrobrego i Mieszka I? Na całym 1,5-kilometrowym odcinku drogi zostanie przebudowane torowisko. Nowe oblicze zyska deptak na ul. Chrobrego. Po wielu latach przerwy pojawią się na nim drzewa. Będą też nowe lampy czy ławki, a także stojaki rowerowe. Zmieni się też ul. Mieszka I. Przy skrzyżowaniach powstaną dodatkowe pasy do skrętu, a przystanki będą miały formę antyzatok (czyli będą „wychodzić” z chodnika na jezdnię i kierowcy będą musieli je ominąć). Zmiany będą też widoczne w ścisłym centrum. Zniknie bowiem nieczynny już od wielu miesięcy przystanek tramwajowy naprzeciwko pomnika Edwarda Jancarza. Kto po przebudowie będzie chciał jechać tramwajem w stronę Piasków, będzie musiał wsiąść do pojazdu na nowym przystanku, który został już zbudowany na wysokości skweru 31 Sierpnia 1982 (czyli przy byłym empiku).