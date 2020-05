Urząd Miasta w Gorzowie otwiera kolejne wydziały. Sprawdź, co możesz załatwić osobiście

kontakt telefoniczny z Urzędem Miasta: 95 7355 500

kontakt mailowy - kancelaria@um.gorzow.pl

Do dyspozycji nadal są skrzynki do składania korespondencji, dokumentów, pism. Wnioski w formie papierowej (w zamkniętej kopercie), można składać do specjalnie przygotowanej na te okoliczność urny, ustawionej tuż za drzwiami głównego wejścia do urzędu. Sprawy można także załatwiać za pośrednictwem paczkomatów In Post.