Urząd Miasta w Gorzowie Wlkp. Jak załatwić sprawę w urzędzie w czasie epidemii? Które wydziały urzędu miasta przyjmują mieszkańców?

Mieszkańców przyjmują również urzędnicy z wydziałów: dróg, urbanistyki i architektury, ochrony środowiska i rolnictwa, geodezji i katastru oraz gospodarki nieruchomościami i majątku. Ale uwaga: przyjmowane będą tylko osoby, które wcześniej ustalą, telefonicznie lub mailowo, termin wizyty.

W magistracie są też specjalne skrzynki

Kontakt telefoniczny z Urzędem Miasta w Gorzowie Wlkp.: 95 7355 500

Kontakt mailowy z Urzędem Miasta w Gorzowie Wlkp.: kancelaria@um.gorzow.pl

W budynkach Urzędu Miasta nadal są skrzynki do składania korespondencji, dokumentów, pism. Wnioski w formie papierowej (w zamkniętej kopercie), można też składać do specjalnie przygotowanej na te okoliczność urny, ustawionej tuż za drzwiami głównego wejścia do urzędu przy ul. Sikorskiego. Sprawy można także załatwiać za pośrednictwem paczkomatów In Post.

Mieszkańcy mogą załatwiać swoje sprawy bezpośrednio w urzędzie na razie tylko w godzinach od 8.00 do 14.00.