Utrudnienia dla kierowców w Gorzowie. Zamykają część al. ks. Andrzejewskiego i wjazd w ul. Żwirową

Przez ostatnie miesiące robotnicy pracowali na wysokości stadionu Warty, gdzie musieli zająć jeden pas jezdni. Teraz będą ją odtwarzać. W związku z tym od poniedziałku 6 kwietnia do piątku 10 kwietnia zamknięta będzie cała jezdnia na wysokości stadionu Warty. A to oznacza sporą zmianę w organizacji ruchu w tym miejscu.

Objazdy do wyboru Kierowcy do wyboru będą mieli dwie drogi objazdowe. Mogą pojechać ulicami: Mieszka I, Mickiewicza, Wyszyńskiego. Do ul. Wyszyńskiego mogą też dojechać ul. Kazimierza Wielkiego i Chodkiewicza.

Objazdem – ale tylko w stronę Górczyna - będą też jeździć autobusy Miejskiego Zakładu Komunikacji. Linie 104, 123 i 134 pomiędzy ulicami: Kosynierów Gdyńskich a Wyszyńskiego przejadą całą ul. Mickiewicza. Przystanek będzie w okolicy Lidla.

Na cmentarz z problemami

Utrudnienia będą też na ul. Żwirowej. Tu z kolei trwa budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji. Prace mają związek ze zbiornikiem retencyjnym. To właśnie do niego ma spływać deszczówka z tej części miasta. Od wtorku 7 kwietnia roboty będą na odcinku od skrzyżowania z ul. Błotną do skrzyżowania z ul. Słowiańską i Roosevelta. To oznacza, że w stronę cmentarza i Chwalęcic, a także w przeciwnym kierunku, trzeba będzie jeździć objazdem. Przebiegać on będzie ulicami: Kazimierza Wielkiego, Okrzei i Błotną.