Uwaga, Gorzów! Kubłów na śmieci przez chwilę może być więcej. Zmienia się odbiorca śmieci

Mieszkańcy północnej części Gorzowa muszą nastawić się na utrudnienia związane z odbiorem śmieci. 1 września dojdzie do zmian odbiorcy odpadów, znów będzie więc „zamieszanie” z kubłami.

Gorzów i przyległe do niego gminy, jeśli chodzi o odbiór odpadów, podzielony jest na trzy sektory. Miejscowości wokół Gorzowa stanowią sektor pierwszy. Zawarcie, Zakanale, Wieprzyce, śródmieście, os. Staszica i os. Słoneczne stanowią sektor drugi. Pozostała część Gorzowa to sektor trzeci.

1 września w sektorze pierwszym i trzecim dojdzie do zmian operatora odpadów. W gminach śmieci będzie odbierało konsorcjum firm Eko-Myśl i Trans-Kom, natomiast na Manhattanie, Górczynie, Dolinkach i Piaskach będzie robiło to Inneko, czyli miejska spółka zajmująca się m.in. śmieciami. Co to oznacza dla mieszkańców?

Dla tych, którzy mieszkają poza miastem, zmieni się tylko naklejka na pojemników. Dotychczasowy właściciel kubłów - firma Komunalnik odsprzedaje bowiem pojemniki nowym odbiorcom.

22 tys. nowych kubłów

W mieście już tak łatwo nie będzie. Komunalnik, który do końca sierpnia odbiera śmieci na północy miasta, nie dogadał się z Inneko. Miejska spółka zakupiła więc nowe pojemniki i zacznie je ustawiać lada dzień. A do rozstawienia jest aż 22 tys. pojemników. Na terenie sektora drugiego, czyli na północy miasta, śmieci wyrzuca 52,8 tys. mieszkańców (w sektorze drugim, czyli na południu - 46,8 tys. osób).

- Całe działania logistyczne zaczniemy 16 sierpnia. Będą one polegały na wymianie pojemników na całym drugim sektorze - w zabudowie wielorodzinnej i jednorodzinnej - mówi Krzysztof Kołecki, dyrektor produkcji w Inneko.

Łukasz Marcinkiewicz, prezes miejskiej spółki, przyznaje otwarcie: - Z wymianą pojemników wiążą się pewne utrudnienia. Potrwają one kilka dni - mówi.

Na czym będą polegać perturbacje? W miejscach, gdzie dziś stoją śmietniki, przez pewien czas kubłów może być dwa razy więcej. Bo co najmniej do 31 sierpnia będą stały pojemniki Komunalnika, a już przed 1 września będą ustawione pojemniki Inneko. A że, jak bywało w poprzednich latach, nie wszyscy mieszkańcy zwracają uwagę, do jakich pojemników wrzucają śmieci, może zdarzyć się tak, że ktoś już za kilka dni wyrzuci śmieci do kubła Inneko, a te odbierze śmieci dopiero po 31 sierpnia.

By jednak do takich sytuacji nie dochodziło, Inneko ma sposób:

- Nasze pojemniki w dniu dostarczenia będą obrócone do góry dnem i będą poza altanami. Nie będą one blokowały dostępu do dotychczasowych pojemników. Nasze kubły będziemy odwracać od 1 września - mówi K. Kołecki. Poza tym kubły mają być „spiętrowane”, czyli poukładane jeden w drugim. Inneko prosi mieszkańców, by do końca sierpnia z nich nie korzystać. Oprócz tego mieszkańcy domków jednorodzinnych dostaną „pakiet startowy”, czyli pięć worków na śmieci w trzech kolorach frakcji (do szkła, papieru i na odpady selektywne) oraz harmonogram odbioru odpadów. Harmonogram dla wszystkich ulic będzie też na stronie Inneko oraz związku celowego gmin MG-6.

Gdzie zgłosić problem?