Uwaga kierowcy! Od środy 1 lipca zmiany w organizacji ruchu w okolicy powstającego deptaka

Na odcinku ul. Sikorskiego od skrzyżowania z ul. Hejmanowskiej do ul. Pionierów znów będą mogły jeździć samochody i tramwaje w obu kierunkach. Jednak po odcinku Sikorskiego od ul. Pionierów do ul. Chrobrego dopuszczony będzie wyłącznie ruch pieszych, rowerów i tramwajów. Czyli będzie tu deptak. Dziś w nocy zmieni się też organizacja ruchu na niektórych ulicach sąsiadujących z ul. Sikorskiego. Przywrócony zostanie kierunek ruchu na ulicach:

- Na wnioski mieszkańców zmianie nie ulegnie kierunek ruchu na ul. Zabytkowej. Kierowcy w dalszym ciągu będą poruszać się tam od ul. Dzieci Wrzesińskich do ul. Wełniany Rynek- informuje Rafał Krajczyński, miejski inżynier ruchu..

Jeździmy z ograniczoną prędkością

Przywrócone zostanie również pierwszeństwo ul. Sikorskiego do ulic poprzecznych: Dzieci Wrzesińskich, Herberta, Pionierów. A co najważniejsze, ulice w centrum Gorzowa włączone zostaną do strefy ograniczonej prędkości do 30 km/h.

Jak informują urzędnicy, w Gorzowie w ramach prowadzonej przebudowy ul. Sikorskiego, zostaną utworzone dwie nowe strefy „Tempo 30”: