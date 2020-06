Uwaga! Na kilka tygodni zamykają popularną trasę dla biegaczy w Gorzowie. Będzie pod nią zbiornik

Ulica Wojcieszycka to droga, którą od ul. Szarych Szeregów - pomiędzy pobliskimi działkami, a później polami - można dotrzeć do Wojcieszyc. Ta ulica jest też niejako przedłużeniem ul. Sosnkowskiego. W ostatnich latach stała się bardzo popularna wśród biegaczy, rowerzystów czy miłośników spacerów, których często można spotkać na polnym trakcie. Od środy 24 czerwca przez kilka tygodni droga będzie jednak zamknięta.

Zbiornik będzie miał 320 metrów

W pobliżu skrzyżowania Wojcieszyckiej z ul. Szarych Szeregów miasto rozpoczyna budowę zbiornika retencyjnego na 320 m sześc. Będzie on zbudowany pod ziemią, a to wiąże się oczywiście z głębokimi wykopami. Wykopy oznaczają, że nie będzie możliwości nie tylko przejechania przez ul. Wojcieszycką, ale również pokonania jej rowerem. Co ważne, droga będzie zamknięta także dla pieszych. Prace mają obejmować odcinek około 50 metrów od skrzyżowania z ul. Szarych Szeregów. - Roboty mają potrwać do końca lipca – informuje Paweł Najdora z wydziału dróg.