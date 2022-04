Uwaga! Zaginął 67-letni Henryk Domowicz. Jego życie może być zagrożone!

Zaginiony Henryk Domowicz

67-latek ostatni raz widziany był 20 kwietnia około godz. 14.00, kiedy opuścił mieszkanie bratowej przy ul. Chopina. Zaginiony miał w zamiarze udać się do oddalonej o około 27 km miejscowości Nowiny Wielkie do swojego brata. Zaginiony poruszał się niebiesko-żółtym rowerem składak Wigry 3.

Pan Henryk Domowicz jest mieszkańcem Korytowa. Jest to miejscowość w województwie zachodniopomorskim. Jednakże od paru miesięcy mężczyzna przebywał u swojego rodzeństwa w Gorzowie Wielkopolskim.

Jak czytamy na stronie Zaginieni Cała Polska - mężczyzna do chwili obecnej nie skontaktował się z rodziną oraz nie powrócił do miejsca pobytu jak i również do miejsca zamieszkania. Pan Henryk ma przy sobie dokumenty oraz telefon. Jak udało się ustalić ostatnie logowanie telefonu było 20 kwietnia 2022 roku w Jenin/Jeżyki w okolicach Warty.