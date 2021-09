Uwierzycie? Coś się dzieje w Parku Róż. Szukamy postępów w rewitalizacji

Rewitalizacja Parku Róż to jedna z tych miejskich inwestycji, które cieszą się sporym zainteresowaniem mieszkańców. Nic dziwnego! To najładniejszy park w mieście. O to, co się w nim dzieje, mieszkańcy pytają nas w redakcji regularnie. W czwartek 9 września wybraliśmy się więc, by sprawdzić, co zrobiono tu przez ostatni miesiąc. A po powrocie do redakcji porównaliśmy ze zdjęciami zrobionymi tu 6 sierpnia.

Co zrobili w Parku Róż?

Zacznijmy od pozytywów. Postępują prace przy fontannie, która jest w tzw. różanym zakątku. Podobnie jak poprzednia, będzie okrągła, ale znacznie wyższa. Jeśli któryś z rodziców straci z oczu swoje małe dziecko, nie ma zagrożenia, że wpadnie ono do fontanny.