Uwierzycie? Radni PiS-u i PO mają wspólny pomysł. Na Dni Gorzowa

„Zwracamy się z propozycją przygotowania w ramach Dni Gorzowa 2020 tzw. Kwartału Rodziny. To miejsce, które zapewni rodzinom wspólną zabawę i rekreację. Umożliwi pozyskanie informacje na temat instytucji zajmujących się polityką rodzinną w naszym mieście oraz pozwoli uzyskać porady dotyczące kwestii rodziny” – napisali do prezydenta Jacka Wójcickiego radni: Alicja Burdzińska i Radosław Wróblewski. Ona jest z Prawa i Sprawiedliwości, on jest działaczem Koalicji Obywatelskiej. I choć oba ugrupowania na ogólnopolskiej scenie politycznej wydają się być daleko od siebie, to w Gorzowie, w tym przypadku, współpracują.

Odpowiedzi na propozycję radnych PiS-u i PO jeszcze nie ma. Znana jest już jednak data tegorocznego święta miasta. Będzie to weekend 20-21 czerwca. Impreza, po raz pierwszy od lat, będzie tylko dwudniowa. Tak zdecydował prezydent po tym, gdy z propozycją przyoszczędzenia na Dniach Gorzowa wyszedł przewodniczący rady miasta Jan Kaczanowski, a mieszkańcy – m.in. w sondzie na portalu gazetalubuska.pl – w ponad połowie głosów zgodzili się z radnym.