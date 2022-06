Uwierzycie? Tak bezradnej drużyny Stali Gorzów nie było od 16 lat!

Oskar Hurysz - zero punktów. Wiktor Jasiński - także bez oczka. Patrick Hansen? Jedno oczko po drugim defekcie Bartosza Smektały. Oskar Paluch? Dwa punkty „zdobyte” na Huryszu i Hansenie. Szymon Woźniak? Za jego plecami przyjechali: dwukrotnie Jasiński, dwukrotnie Hansen. Do tego wpadło oczko po wykluczeniu Kacpra Woryny i drugie po defekcie Smektały...

Co łączy tych wszystkich zawodników? W niedzielę 26 czerwca w wyjazdowym meczu żaden z nich nie pokonał żadnego zawodnika rywali. Choćby najsłabszego!