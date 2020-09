W autobusach i w tramwajach tylko w maseczkach! To apel do gorzowskich uczniów, ale nie tylko

- My nie mamy z tym problemu. Ale sporo osób w autobusach w ogóle nie ma maseczek – mówią Dominika Nowak, Maria Zbanyszek i Zuzia Pękał, które autobusami MZK dojeżdżają do szkoły.

Kontroli będzie więcej

To, że sporo jest takich pasażerów, którzy nie zakładają masek ochronnych, potwierdzają sami kierowcy miejskiej komunikacji. - Zdarzają się tacy, którzy upominają innych, a nawet chcą abyśmy my jako kierowcy zainterweniowali mimo, że nie mamy podstaw do tego – mówi Adrian Gołuch, kierowca MZK i współtwórca strony facebookowej Okiem Gorzowskiego Autobusu. Pan Adrian dodaje, że razem z kolegami poprzez swoją stronę zachęca wszystkich do noszenia maseczek. – Wszystkim się wydaje, że epidemia się skończyła. Ale tak nie jest. Mój kolega zachorował na koronawirusa. A i my, jako kierowcy jesteśmy bardzo na to narażeni – mówi A. Gołuch.