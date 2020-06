W autobusach nadal obowiązuje noszenie maseczek! MZK przypomina

Co więc może zrobić pasażer, który nie czuje się komfortowo wśród osób, które nie zasłaniają ust i nosa. – My możemy wstrzymać kurs, a podróżujący może zadzwonić na policję – wyjaśnia A. Gołuch.

A. Gołuch zauważa, że nawet po reakcjach pasażerów na ich stronie widać, że większości ludzi zależy na tym, żeby każdy przestrzegał tego obowiązku. – My faktycznie musimy zapewnić pasażerom bezpieczeństwo. Ale w tym momencie sam brak posiadania maseczki nie jest jednoznacznym przejawem stwarzania niebezpieczeństwa – tłumaczy pan Adrian.

Problem braku maseczek w autobusach zauważają też kierowcy MZK. – Zdarzają się nawet sytuacje, że przychodzi do nas pasażer i prosi o interwencję. Ale kierowca nie ma narzędzi, aby móc nakazać, czy upomnieć o założenie maseczki – mówi Adrian Gołuch, kierowca gorzowskiego MZK i jeden z prowadzących facebookową stronę Okiem Gorzowskiego Autobusu.

- Oczywiście, jeśli dostaniemy taki sygnał, to przyjedziemy na miejsce i sprawdzamy, czy faktycznie jest naruszone prawo. Jeśli tak, to przekazujemy sprawę służbom sanitarnym, a te kierują sprawę do sądu, który nakłada karę na tę osobę – tłumaczy sierżant sztabowy Mateusz Sławek z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie.