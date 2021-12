W centrum Gorzowa, jak w Landsbergu, będzie więcej drzew. Taki jest plan na 2022 rok!

Pamiętacie tegoroczny pomysł na to, by w centrum i śródmieściu Gorzowa posadzić 160 drzew? Taki projekt do Budżetu Obywatelskiego 2022 zgłosiła grupa gorzowian. Pomysł rywalizował w kategorii ogólnomiejskiej i wydawał się głównym faworytem do zwycięstwa. W ostatnich dniach, a nawet godzinach, głosowania przegrał on jednak z placem do ćwiczeń dla miłośników motoryzacji. Miłośnicy wyczynowej jazdy na motocyklach czy samochodami spięli się bowiem w głosowaniu tuż przed zakończeniem zbierania głosów.

Jak się okazuje, pomysł jednak nie upadł. I nie będzie musiał nawet czekać na kolejną edycję budżetu obywatelskiego (pomysły do niego będzie można zgłaszać już od 10 stycznia, więcej o tym w jutrzejszej GL). Jak już informowaliśmy w wigilijnym numerze naszego dziennika, gorzowscy radni przyjęli budżet miasta na 2022. W autopoprawce do niego znalazło się kilkadziesiąt pozycji. A jedną z nich są nasadzenia drzew na terenie miasta. Stało się tak, bo radni Kocham Gorzów przekonali prezydenta Jacka Wójcickiego, by już w najbliższym roku zrealizował pomysł mieszkańców. W budżecie obywatelskim zadrzewienie miasta wyceniono na 605 tys. zł, natomiast w przyszłorocznym budżecie miasta jest na to zapisane 330 tys. zł. Co to oznacza?

- Oznacza to, że posadzonych zostanie jak najwięcej drzew, których koszt zakupu i posadzenia zmieści się w kwocie 330 tys. zł - mówi nam radna Marta Bejnar-Bejnarowicz. Dodaje przy okazji, że w niektórych wytypowanych przez mieszkańców miejscach drzewa już zostały posadzone.