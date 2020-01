W centrum to nawet pieszy musi teraz nadrobić drogi

- Jak się teraz chodzi? Ciężko. Buty można ubłocić, a i trzeba uważać, by obcasów nie połamać – mówiła mam we wtorek 28 stycznia Aleksandra Janiak, mieszkanka ul. Sikorskiego. By dojść od strony ul. Garbary w kierunku ścisłego centrum, musiała się natrudzić. Trwa układanie chodnika pomiędzy Parkiem 111 a ul. Strzelecką. Zdemontowana już została kostka brukowa, wczoraj robotnicy układali nowe krawężniki. Po staremu stoi tu tylko pomnik Szymona Giętego. Niewykluczone, że zostanie o milimetry czy centymetry przesunięty. Jak mówił nam wczoraj Szymon Matusiak z Trakcji PRKiI, która wraz z AB Kowno odpowiada za remont, był plan, żeby pomnik „obudować” płytami. Okazało się jednak, że płyty się wówczas nie zmieszczą. Prawdopodobnie więc kultowy pomnik zostanie na chwilę podniesiony i wkomponowany w nową nawierzchnię.

W związku z tym piesi muszą chodzić przez parking koło Parku 111. I nie jest to jedyna zmiana, jeśli chodzi o pieszych. Z dotychczasowych przyzwyczajeń muszą zrezygnować także koło katedry. Jeszcze kilka dni temu, kto chciał od strony Starego Rynku przejść w kierunku ul. Chrobrego, mógł przejść nieopodal tablicy z nekrologami. W tym miejscu trwa już jednak układanie kostki na deptakowej części ul. Sikorskiego. W stronę urzędu miasta trzeba więc iść albo przy samym banku PKO, albo trzeba obejść katedrę. Dlaczego zwracamy na to uwagę? Wczoraj nasz reporter widział, jak wielu pieszych chodziło „na pamięć”. Wchodzili wprost na plac budowy!

- Za około dwa tygodnie w tym miejscu pojawią się utrudnienia. Nie będzie przejazdu z ul. Dworcowej w ul. Orląt Lwowskich. W przeciwnym kierunku będzie to możliwe – mówił nam Sz. Matusiak. Innych zmian w ruchu na razie nie ma w planach. Wciąż zamknięte jest skrzyżowanie Sikorskiego z Młyńską i Strzelecką. By więc dojechać do Parku 111, trzeba jechać przez Pocztową i Starą.

Co jeszcze słychać na remoncie ul. Sikorskiego? Trwa już układanie płyt pomiędzy torami na wysokości urzędu miasta. Już widać, że będą tu nieznaczne różnice w kolorystce. Pomiędzy szynami prowadzącymi w kierunku czy to Warszawskiej, czy to katedry, kostka będzie ciemniejsza od pozostałej.

Gotowy jest już w zasadzie przystanek autobusowy przy Arsenale. Został tu ułożony chodnik, a wylany w zatoczce beton zyskał już odpowiednią twardość. Brakuje już tylko wiaty – będzie nowa – i już przystanek będzie mógł służyć mieszkańcom.