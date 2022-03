W Deszcznie dama obroni się sama. Będzie bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet Magdalena Marszałek

Jak odeprzeć atak napastnika i szybko go obezwładnić? Tego dowiedzą się mieszkanki gminy Deszczno, które wezmą udział w bezpłatnym kursie samoobrony. Na pomysł zorganizowania nietypowych zajęć wpadła jedna z radnych. W ten sposób chce pokazać paniom, że słaba płeć to mit i zachęcić je do zadbania o własne bezpieczeństwo.