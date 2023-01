W Deszcznie wydziergali 26-metrowy szal i zawiesili go na drzewie

- Panie zaczarowały tegoroczną zimę i na jednym z drzew pojawiła się wiosna - mówią w Gminnej Bibliotece Publicznej w Deszcznie. Przy bibliotece od niedawna działa grupa kilkunastu kobiet z gminy Deszczno oraz z Gorzowa, która spędza czas na dzierganiu. Panie uczą się wzajemnie sztuki dziergania, a przy okazji wpadają na ciekawe pomysły. Jednym z nich jest zrobienie szalu, którym przyozdobione zostało drzewo przy ul. Lubuskiej, które rośnie kilka kroków do urzędu gminy.

Jak długo robi się tak długi szal?

- Szal ma aż 26 metrów długości. Był robiony przez miesiąc - mówi nam Katarzyna Misian-Szczypiór, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Deszcznie, przy której odbywają się spotkania „Dziergaj z nami”. By założyć szal na drzewo, trzeba było użyć podnośnika.

Drzewo ma cieplej do marca

- Szal będzie zdobił drzewo do wiosny. Później zostanie zdjęty, aby drzewo dalej mogło się rozwijać - mówi dyrektor Misian-Szczypiór. Kolejne spotkanie „Dziergaj z nami” w deszczeńskiej bibliotece będzie 26 stycznia o 17.00.

Przypomnijmy, że podobne inicjatywy były także w Gorzowie. Kilka lat temu powstało tu Koło Gospodyń Miejskich (tak, tak, to nie pomyłka - miejskich), które tworzyło nawet „szydełkową partyzantkę”. Gorzowianki przygotowywały szydełkowe dekoracje, którymi pod osłoną nocy przystrajały latarnie czy stojaki rowerowe, wzbudzając tym samym uśmiech na twarzach gorzowian zmierzających do pracy czy szkoły. Pewnego razu przystroiły w ten sposób nawet pomnik Szymona Giętego, który stoi przed wejściem do Parku 111. Szymon dostał m.in. wydziergany beret.