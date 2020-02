W Filharmonii Gorzowskiej będzie jak… w Czechach

- Smetana jest uważany za pierwszego kompozytora, który komponował muzykę specyficznie czeską w charakterze, jednocześnie wynosząc ją ponad przeciętność.

Nie wszyscy wiedzą, że Bedřich Smetana swoje wielkie dzieła napisał – podobnie jak Beethoven – będąc całkowicie głuchym. Mimo choroby, która dotknęła go w 1874 roku, nie przestał komponować, a nawet stworzył dzieło uznawane do dziś za jego wizytówkę oraz monumentalny pomnik czeskiego narodu. To składający się z sześciu muzycznych poematów utwór „Moja ojczyzna”. Właśnie tę kompozycję usłyszymy w całości w Gorzowie w wykonaniu Orkiestry Filharmonii Gorzowskiej pod dyrekcją maestro Jacka Kraszewskiego – informuje Urszula Śliwińska, rzecznik Filharmonii Gorzowskiej.

- Cykl sześciu niezależnych poematów symfonicznych przywołujących obrazy z dawnych legend i miejsca ważne dla czeskiego narodu tworzą niedługie, lecz sugestywne symfoniczne obrazy, zachwycające urodą melodii, barwnością orkiestracji i ilustracyjnością.

Najsłynniejszym z nich jest Wełtawa – muzyczna opowieść o narodzinach i wędrówce królowej czeskich rzek od jej źródeł aż do ujścia do Łaby – dodaje U. Śliwińska.