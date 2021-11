W garażach czeka ciężki sprzęt, a w magazynach tony piasku i soli. Gorzów jest już gotowy na nadejście zimy

Drogi są podzielone na kilka kategorii. W pierwszej kolejności w utrzymaniu zimowym znajdują się drogi tranzytowe i ciągi komunikacyjne, po których kursuje komunikacja miejska, a także dojazdy do stacji pogotowia oraz szpitala. Równie ważne są mosty oraz wiadukty, a dopiero później przychodzi kolej na ulice prowadzące do dużych osiedli oraz same drogi osiedlowe - tłumaczy Krzysztof Kołecki.