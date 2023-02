W gminach powstaną nowe PSZOK-i. Będzie łatwiej pozbyć się kłopotliwych odpadów

Mieszkańcy gmin Kłodawa, Bogdaniec, Deszczno, Lubiszyn i Santok niebawem będą mogli korzystać ze zlokalizowanych na ich terenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W każdej z nich wybudowany zostanie jeden taki obiekt. Do tej pory mogli korzystać jedynie z centralnego PSZOK-u, który znajduje się przy ulicy Małyszyńskiej w Gorzowie.

Punkty selektywnej zbiórki odpadów znajdą się na terenie każdej z gmin należących do naszego Związku Celowego Gmin. Powstaną w takiej odległości, żeby mieszkańcy nie denerwowali się, że jest to blisko ich domów i mieszkań, ale jednocześnie takiej, gdzie będą mogli przywozić odpady bez takich utrudnień, jakie są dzisiaj. Obecnie wygląda to tak, że mieszkaniec, który mieszka w najdalszej części gminy Santok musi jechać do punktu w Gorzowie, a więc pokonać ponad trzydzieści kilometrów - mówi Katarzyna Szczepańska, dyrektorka Związku Celowego Gmin MG-6.