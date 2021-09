W Gorzowie będą obchody Światowego Dnia Nosorożca

Światowy Dzień Nosorożca obchodzony jest co roku 22 września. I w żadnym wypadku nie jest żadne „dziwne święto” w rodzaju Światowego Dnia Musztardy (7 sierpnia) czy Dnia Odpoczynku dla Zszarganych Nerwów (27 października). Dzień Nosorożca jest obchodzony od 2010 roku. Został ustanowiony po to, aby zwrócić uwagę świata, że na świecie żyje już tylko pięć gatunków nosorożca. Z czego aż trzy zagrożone są wyginięciem!

Dlaczego Gorzów stawia na nosorożca? Bo jest on częścią historii miasta. Pięć lat temu, podczas budowy drugiej nitki obwodnicy Gorzowa odkryty został jego szkielet. Nosorożec prawdopodobnie utonął on w jeziorze, którego już dzisiaj nie ma. - To jedyny tak kompletny szkielet nosorożca znaleziony w Polsce. Zwierzę żyło tu około 125 tys. lat temu - mówił nam w sierpniu 2016 r., tuż po odkryciu, dr Bogusław Przybylski z Państwowego Instytutu Geologicznego - Oddziału Dolnośląskiego we Wrocławiu. Nasz gorzowski nosorożec bardzo szybko dostał imię. Ponieważ jego łacińska nazwa brzmi: Stephanrhinus Kirchenbergensis, zwierzę z miejsca stało się Stefanem. Gdy jednak zaczęto dokładnie badać szkielet, okazało się, że nosorożec był samicą. Stefana przechrzczono na Stefanię.

Nosorożec coraz bardziej widoczny jest w gorzowskiej kulturze. Oprócz spektaklu, powstało już o nim kilka książeczek dla dzieci. Pierwsza to: „Jak nosorożec prehistoryczny zadbał, by Gorzów był miastem czystym”. Druga: „Jak nosorożec mocno wiekowy klimat w Gorzowie uczynił zdrowym”. Trzecia: „Jak w Gorzowie szukał wody nosorożec - fan przyrody”. Każda z tych książeczek stała się na tyle popularna, że dostać je graniczy z cudem. Można je jednak wypożyczyć w gorzowskiej bibliotece. Można je też ściągnąć w formacie PDF ze strony urzędu miasta (um.gorzow.pl).

O Stefanii powstała też czwarta pozycja: „Jak nosorożec ekobohater w miejskim ogrodzie sadził sałatę”. Ta książeczka trafia aktualnie do pierwszoklasistów, którym miasto rozdaje lunchboksy, czyli pojemniki na drugie śniadanie.

To nie wszystko. Nosorożec trafił też na mural. Można go zobaczyć na ścianie kamienicy przy ul. Chrobrego, kilkadziesiąt kroków od przepływającej Kłodawki.

Niebawem Stefania może też trafić do muzeum. W przyszłym roku mają zakończyć się badania nad szkieletem, a po nim jest w planach wydrukowanie kopii szkieletu na drukarce 3-D. Złożona w całość kopia miałaby trafić do Gorzowa.

Gorzowski nosorożec mógłby się zmieścić niemal w każdym pokoju. Prawdziwa Stefania miała ponad 1,8 m wysokości (w kłębie, bo zad nosiła na 1,6 m), a długość jej ciała mogła przekraczać 3 m.