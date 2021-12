W Gorzowie będzie duża farma fotowoltaiczna. Miasto wydzierżawiło swoje grunty

Elektrownie fotowoltaiczne to duże instalacje, w których do pozyskiwania energii słonecznej wykorzystuje się specjalne panele. Takie konstrukcje wyrastają w ostatnich latach jak grzyby po deszczu, a tereny pod tego typu inwestycje są łakomym kąskiem dla firm, które cały czas szukają gruntów pod budowę farm słonecznych. Boom na fotowoltaikę postanowiły wykorzystać również władze Gorzowa.

Najpierw trzeba będzie uporządkować teren

Pod budowę farm fotowoltaicznych inwestorzy szukają najczęściej płaskiego terenu z dostępem do drogi dojazdowej. Największe wzięcie mają nieużytki lub grunty rolne gorszej klasy. Działki, które wydzierżawiło miasto to zakrzewione i niewykorzystywane tereny położone blisko torów kolejowych przy ulicy Warszawskiej i Korsaka. Dzierżawca przed przystąpieniem do inwestycji będzie musiał we własnym zakresie uporządkować teren oraz uzyskać decyzję środowiskową, która jest wymagana w przypadku budowy elektrowni fotowoltaicznej na powierzchni większej niż jeden hektar. We własnym zakresie powinien też wykonać niezbędną infrastrukturę techniczną służącą do odbioru i przesyłu wyprodukowanej energii.

