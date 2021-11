W Gorzowie będzie można poczuć bożonarodzeniowy klimat. Miasto szykuje moc świątecznych atrakcji!

W ubiegłym roku Gorzów - podobnie jak wiele innych miast - zrezygnował z organizacji różnego rodzaju imprez i wydarzeń. Z powodu pandemii koronawirusa i związanych z nią obostrzeń odwołane zostały między innymi tradycyjne świąteczne przedsięwzięcia - miejska wigilia, bożonarodzeniowy jarmark i sylwestrowa zabawa pod chmurką. Tym razem mieszkańcy mogą jednak liczyć na moc atrakcji.

W tym roku harmonogram akcji rzeczywiście wygląda bardzo imponująco, bo w grudniu praktycznie nie będzie dnia, kiedy nie mielibyśmy czegoś do zaoferowania dla naszych mieszkańców. Będą ciekawe występy, będą spektakle i koncerty. Do tego również przedsięwzięcia o charakterze turystycznym. Wszystko po to, aby wprowadzić gorzowian w ten wyjątkowy, świąteczny klimat - mówi Marta Liberkowska z magistratu.