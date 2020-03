W Gorzowie będzie nowy Lidl. Przy sklepie powstanie też spory parking

Jeśli przejeżdzaliście przez ulicę Walczaka w okolicy dawnego biurowca Stilonu i zauważyliście, że "coś się tam dzieje" to już spieszymy z odpowiedzią! Przy ul. Walczaka i Nylonowej powstaje nowy dyskont w Gorzowie, a dokładniej Lidl. Sklepów sieci Lidl wciąż przybywa. Już od dłuższego czasu trwa budowa najnowszego sklepu tej sieci w Gorzowie. Powstaje on przy ul. Walczaka i będzie to jedyny Lidl w tej części miasta. Teren jest ogrodzony, a prace przy budowe dyskontu idą pełną parą - powstaje oczywiście nie tylko budynek sklepu ale też parking. Wjazd do nowego Lidla możliwy będzie od ul. Walczaka (sklep znajdować się będzie przed wieżowcem Stilonu). Wideo: Firmy muszą się dostosować do nowych technologii

Sandra Soczewa