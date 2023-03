W Gorzowie bez obniżki cen za ciepło! W Zielonej Górze podwyżki były niższe, ale tam… cena spadnie o 19 proc. Jarosław Miłkowski

Cena ciepła w Gorzowie w ciągu roku wzrosła o 90 proc., natomiast w Zielonej Górze o ponad 70 proc. Co ciekawe, to… zielonogórzanie będą mieli obniżkę cen za ciepło. To żadna pomyłka. Potwierdza nam to PGE Energia Ciepła. Jak to możliwe?