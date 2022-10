W Gorzowie jest kolejne Pole Nadziei. Nie uwierzycie, ile osób wspomaga hospicjum

- W tym roku będzie rozprowadzona rekordowa liczba cebulek. Już teraz mamy zakupionych 65 tys. sztuk - mówi dyrektor hospicjum. Jak nabyć te cebulki? - My nie sprzedajemy cebulek, tylko prosimy o darowizny, a te są w różnej wielkości - od 1 zł do 10 zł - mówi Marek Lewandowski. Rozprowadzane one są w hospicjum (ul. Stilonowa 21), centrum ogrodniczym Daja (ul. Koniawska 52), a także m.in. w parafiach, firmach i instytucjach. - Nas najbardziej cieszy to, że ludzie chcą spontanicznie uczestniczyć w takiej akcji. Przychodzą do hospicjum i proszą o kilka czy kilkadziesiąt cebulek - mówi M. Lewandowski. W ubiegłym roku po rozprowadzeniu prawie 60 tys. cebulek hospicjum zebrało ponad 100 tys. zł. Pieniądze poszły oczywiście na działalność hospicyjną.

W hospicjum stacjonarnym przy Stilonowej jest 17 łóżek i wszystkie są zapełnione. Do tego około 30 osób jest w hospicjum domowym dla dorosłych i 18 młodych osób w hospicjum domowym dla dzieci. Hospicjum zajmuje się też 40 dziećmi osieroconymi, a w hospicyjnym dziale pobytu dziennego przebywa 16 osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Na całą swoją działalność hospicjum potrzebuje co roku 5-6 mln zł. Mniej więcej trzy na cztery złotówki pochodzą z Narodowego Funduszu Zdrowia, czwartą część hospicjum musi zdobyć.

- Rok temu z akcji i darowizn indywidualnych zebraliśmy 1,5 mln zł - mówi dyrektor hospicjum. - Są osoby, które regularnie od dziesięciu lat wpłacają po 500 zł - dodaje.

Hospicjum w Gorzowie pozyskuje pieniądze także ze zbiórek ulicznych (to przeważnie około 100 tys. zł) oraz z 1 proc. podatku.

- W poniedziałek otrzymaliśmy informację z urzędu skarbowego za zeszły rok. Prawie 11,5 tys. osób przekazało 1 proc. podatku na rzecz hospicjum. W sumie dało to 650 tys. zł. To rekord, bo rok temu było o 100 tys. zł mniej. Wydaje się, że im trudniejsze czasy, tym większa wrażliwość i ofiarność mieszkańców - mówi Marek Lewandowski.