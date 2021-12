W Gorzowie jest miejsce jak z horrorów. Opuszczony budynek stoi blisko centrum. Dostanie drugie życie? red.

Odpadająca płatami farba ze ścian, porozbijane szyby czy sypiący się tynk. Tak w skrócie wygląda od wewnątrz były oddział zakaźny szpitala przy ul. Warszawskiej w Gorzowie. Pacjentów leczono tu do lata 2007 r., ale przez ostatnie 14 lat obiekt zaczął popadać w ruinę. Teraz ma to się zmienić. Za około 35 mln zł miasto chce w tym budynku zrobić internat dla uczniów pobliskiego Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu. Mają w nim być 83 miejsca. W przyszłym roku ma zostać ogłoszony przetarg, a cały obiekt ma być jak nowy najpóźniej na początku 2024 r. Póki co, w byłym szpitalu jest strasznie. A jak bardzo... zobaczcie na naszych zdjęciach.