W Gorzowie już nie będzie można pojechać „na gapę”?

Sprawa gapowiczów jest jedną z ważniejszych w ostatnich tygodniach i miesiącach w Gorzowie. Nie bez powodu. W sierpniu 2022 poznaliśmy bowiem wyniki badań, które wiosną zeszłego roku było prowadzone w komunikacji miejskiej. Wyszło z nich, że bez ważnego biletu autobusami i tramwajami jeździ aż 8,1 proc. pasażerów, a to wynik dwa razy wyższy niż w innych miastach Polski. Z kolei w drugiej połowie stycznia dowiedzieliśmy się, że gapowicze zalegają miastu już prawie 7 mln zł.

Kontrole biletów. Jest ich ponad 3 tysiące

W Gorzowie za kontrole biletowe odpowiedzialna jest poznańska firma CPW, która ma w umowie, że w ciągu miesiąca musi przeprowadzić co najmniej 2,6 tys. kontroli. Oprócz niej kontrole przeprowadza także dwóch etatowych urzędników magistratu. Łącznie w miesiącu przeprowadzanych jest ponad 3 tys. kontroli. W ich efekcie nakładane są kary wielkości kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie (przykładowo: w styczniu 2022, a więc ponad rok temu, przeprowadzono 3 871 kontroli, w trakcie których wystawiono mandaty na kwotę prawie 71 tys. zł).

Dane, które miasto pozyskało w trakcie ubiegłorocznych badań marketingowych, są zbliżone do wyników naszej sondy internetowej, którą przeprowadziliśmy w styczniu 2023. Do jazdy „na gapę” przyznało się 7,7 proc. głosujących. Z kolei do kasowania biletu na widok kontrolera przyznawało się 4,4 proc. biorących udział w sondzie.