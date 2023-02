W Gorzowie krzaki się zielenią. To już wiosna?

Jesteście już spragnieni wyższych temperatur i typowo wiosennej aury? Jest nadzieja, że już wkrótce te oczekiwania mogą się ziścić. W Gorzowie przyroda budzi się już powoli do życia.

Podczas niedzielnego spaceru 19 lutego nasz reporter zauważył, że zielenią się już krzaki, które rosną wzdłuż ul. Wyszyńskiego przy drodze dojazdowej do szpitala. Podobny widok w poniedziałek 20 lutego zauważył też w Parku Róż. Tu krzaki nie tylko puszczają zielone listki, ale również drzewa zaczęły puszczać pąki. Do tego, by były z nich kwiaty, potrzeba jeszcze czasu. Zmiany widać już jednak gołym okiem.

Zielenienie się rośli może zaskakiwać. Do kalendarzowej wiosny jest bowiem jeszcze miesiąc. W tym roku, podobnie jak w poprzednich kilku latach zacznie się ona 20 marca. Potrwa ona do 21 czerwca.