W Gorzowie można pić wodę z kranu. Jest czysta i bezpieczna

Woda w kranach jest bezpieczna

Zanieczyszczenie rzeki spowodowało, że mieszkańcy położonych nad nią miejscowości zaczęli niepokoić się jakością wody pitnej. Również wielu gorzowian zastanawia się, czy woda z Odry mogła przedostać się na przykład do wód gruntowych, które trafiają do ich kranów. Gorzowskie wodociągi uspokajają i przekonują, że powodów do obaw nie ma, bo woda w kranach jest bezpieczna.