W Gorzowie najwięcej zakażeń w Lubuskiem |14 STYCZNIA

Piątek 14 stycznia to Lubuskiem już czwarty kolejny dzień ze spadkiem liczby zakażeń w regionie. Odnotowano bowiem 231 nowych przypadków koronawirusa, a to o 29 infekcji mniej niż tydzień temu. Wskaźnik zakażeń spadł więc do poziomu 24,84 os. na 100 tys. mieszkańców.

W Gorzowie było 31 zakażeń, w Zielonej Górze - 27, w powiecie żarskim - też 27, w pow. gorzowskim - 22, słubickim - 20, nowosolskim - 18, strzelecko-drezdeneckim - 17, żagańskim - 17, międzyrzeckim - 16, zielonogórskim - 14, krośnieńskim - 9, świebodzińskim - 8, wschowskim - 4 i sulęcińskim - 1.

Cały czas spada też liczba hospitalizowanych. W lubuskich szpitalach przebywa 450 osób z koronawirusem (o 21 mniej niż dobę wcześniej), z których 31 (o jedną mniej) podłączonych jest do respiratora.

W szpitalu w Gorzowie jest 71 hospitalizowanych. To o dwie mniej niż w czwartek.

W całej Polsce potwierdzono w piątek 16 047 nowych przypadków koronawirusa. Poinformowano też o 423 zgonach związanych z COVID-19. W Lubuskiem było ich 14. Zmarły cztery osoby z Zielonej Góry, trzy z powiatu żarskiego, dwie z nowosolskiego, dwie z żagańskiego, jedna z międzyrzeckiego, jedna z zielonogórskiego i jedna z Gorzowa.