W Gorzowie powstał Klub Pacjenta dla osób z problemami psychicznymi

Zdaniem specjalistów choroby psychiczne będą wkrótce drugim największym problemem zdrowotnym po chorobach układu krwionośnego. Tylko w naszym kraju z różnego rodzaju zaburzeniami psychicznymi zmaga się kilka milionów osób. Na pomoc i profesjonalne wsparcie mogą liczyć między innymi w Centrach Zdrowia Psychicznego. Takie miejsce jest również w Gorzowie. Niedawno w placówce powstał specjalny klub, w którym chorzy uczestniczą w cotygodniowych spotkaniach.

To inicjatywa wpisująca się w działalność naszego centrum i mająca na celu między innymi aktywizację oraz integrację ludzi o podobnych doświadczeniach chorobowych i na różnych etapach zdrowienia. Często są to osoby, które z powodu choroby zostały wytrącone z dotychczasowych funkcji społecznych. Klub ma być miejscem, gdzie mogą przyjść, spędzić wspólnie czas i stopniowo uczyć się powrotu do życia społecznego - mówi dr Olga Pazdan, kierownik Centrum Zdrowia Psychicznego w Gorzowie.