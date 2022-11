W Gorzowie powstała klasa celno-skarbowa. Jedyna taka w województwie!

To jest ogromny zaszczyt, bo jesteśmy trzecią szkołą w kraju i pierwszą w województwie, która uruchomiła taki kierunek. Korzyści to przede wszystkim promocja szkoły jako takiego centrum kształcenia mundurowego, bo my cały czas rozszerzamy swoją ofertę o różne sfery służby mundurowej. Dzięki temu młodzi ludzie zyskują zupełnie inny charakter zajęć edukacyjnych, bo poznają nie tylko te zagadnienia, które są określone w podstawie programowej, ale też rozszerzają swoją wiedzę i umiejętności o coś zupełnie innego - mówi Iwona Trzaskowska, dyrektorka szkoły.

Za mundurem uczniowie sznurem

W szkole działa już między innymi klasa o profilu policyjnym oraz straży granicznej. To właśnie spore zainteresowanie tego typu kierunkami skłoniło dyrekcję do uruchomienia kolejnej klasy mundurowej. Jak dużą cieszą się one popularnością pokazały między innymi ostatnie dni otwarte oraz rekrutacja do placówki.