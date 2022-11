W Gorzowie powstaną nowe mieszkania. Będą tanie i na wynajem

W Gorzowie jak grzyby po deszczu wyrastają nowe bloki na osiedlach. A w nich nowe mieszkania, ale od deweloperów, więc nie każdy może sobie pozwolić, aby w nich zamieszkać. W patowej sytuacji są między innymi osoby, których nie stać na zaciągnięcie kredytu, więc muszą mieszkania wynajmować, a ponieważ pracują i zarabiają, to często nie przysługują im lokalne komunalne. Receptą mają być mieszkania na wynajem od miasta. I do takiej inwestycji szykuje się właśnie Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, które chce postawić dwa nowe bloki przy ulicy Przemysłowej i Prostej.

Mieszkania powstające w ramach budownictwa społecznego to swoista hybryda mieszkań komunalnych z komercyjnymi. One wypełniają lukę pomiędzy budownictwem komunalnym a rynkiem prywatnym. To jest propozycja dla mieszkańców, którzy mają za wysokie dochody, aby ubiegać się o mieszkanie komunalne, a z drugiej strony nie mają zdolności kredytowej, żeby uzyskać kredyt na mieszkanie oferowane przez dewelopera. Czynsz w tego typu lokalach jest niższy w porównaniu do rynku prywatnego, co stanowi alternatywę dla osób szukających mieszkań w przystępnej cenie - mówi Tomasz Gierczak, prezes Gorzowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.