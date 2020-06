W Gorzowie przystąpi do matury 1162 uczniów. Jak będzie wyglądał egzamin?

- Przygotowania zaczęliśmy już trzy tygodnie temu. Wszystko było odkażane. Na szczęście mieliśmy dużo czasu – mówił nam dyrektor Pluta. Przy okazji zdradził, że inauguracja matury będzie nietypowa: - Przygotowaliśmy dla naszych maturzystów niespodziankę, by poczuli, że jesteśmy z nimi. Mamy mały happening na poranek. Matura rozpoczyna się o 9.00, ale maturzyści będą wchodzić już od 8.00. Wszystko jest rozpisane co do minuty. Każdy wie, o której ma wejść do szkoły – opowiadał nam dyrektor.

- W naszej szkole do matury przystąpią wszyscy, którzy ukończyli szkołę. To 175 uczniów – mówił nam w piątek 5 czerwca Tomasz Pluta, dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie. To najlepszy – według rankingu „Perspektyw” – ogólniak w Lubuskiem.

W poniedziałek licealiści z ul. Przemysłowej będą pisać egzamin z języka polskiego w czterech salach. Na wszystkie egzaminy trzeba było jednak przygotować ponad dziesięć pomieszczeń. Matura potrwa do 29 czerwca.

Jednym z maturzystów II LO jest Filip Stankiewicz. Maturę będzie zdawał z polskiego, historii i języka angielskiego. – Nie mam oczekiwań co do tematu na polski. Co będzie, to będzie – mówił naszemu reporterowi. Przyznawał, że koronawirus przeszkodził w przygotowaniach do egzaminu dojrzałości. – Nie mieliśmy sposobności spotkać się z nauczycielami. Nauczanie zdalnie to jednak nie to samo, co nauczanie twarzą w twarz. Samemu ciężko jest się przygotować. Przygotowania szły opornie, ale wszystko mam pod kontrolą – mówił nam maturzysta, który panuje wybrać się na studia prawnicze do Warszawy.