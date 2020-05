W Gorzowie test na koronawirusa zrobisz wprost z auta

- Uruchamiamy dziś jeden z trzech takich punktów w województwie lubuskim. Nazywamy go ”drive thru” – mówił nam w piątek 15 maja wojewoda Władysław Dajczak. Gorzowski punkt jest jednym z trzech takich miejsc w Lubuskiem. – Przeznaczony jest dla osób przyjeżdżających do Polski, które są na kwarantannie – mówił wojewoda.

Kto może przyjechać na test?

Osoby, które będą mogły poddać się testowi, będą powiadamiane smsami o możliwości badania po 11. dniu przebywania na kwarantannie. – To ważne, bo wtedy można określić już, czy mają wynik ujemny czy dodatni – mówił wojewoda.

Godzina przyjazdu jest uzgadniana ze służbami sanepidu. Na pobranie wymazu można przyjechać tylko samochodem. Nie można przyjechać komunikacją publiczną i do szpitala podejść pieszo. Co ważne: to nie jest punkt, z którego może skorzystać każdy chętny, który chciałby sprawdzić, czy nie jest nosicielem koronawirusa.