W Gorzowie trwa "pokoleniowa wymiana drzew". Gdzie je sadzą, a gdzie wytną?

- Dziś sadzimy 15 drzew. Wszystko to są dęby. Przydadzą się one mieszkańcom - mówił nam w środę 9 listopada Bronisław Sikorski, który zasiada w Gorzowskiej Radzie Seniorów. Przed jednym z bloków przy ul. Kazimierza Wielkiego jej przedstawiciele urządzili kolejne sadzenie drzew. Kolejne, bo gorzowscy seniorzy regularnie sadzą las wokół miasta. - Zieleni nigdy nie jest w mieście za dużo - mówią.

Można powiedzieć, że w Gorzowie trwa właśnie „pokoleniowa wymiana drzew”. W tym tygodniu urzędnicy ogłosili przetarg na usunięcie 357 drzew w różnych częściach miasta.

- To drzewa, które są obumarłe, które mają znaczący posusz w koronie lub takie, które zagrażają bezpieczeństwu - mówi Agnieszka Kuźba, dyrektor wydziału gospodarki komunalnej i transportu publicznego.

Drzewa do wycinki są w wielu punktach miasta. Około 80 z nich zostanie usuniętych w centrum Gorzowa. Będą to m.in. prawie stuletnie drzewa wzdłuż ul. Dąbrowskiego czy Borowskiego (na odcinku od ul. Drzymały do Dąbrowskiego).

- Po zeszłorocznym okresie wegatacyjnym w tym roku na wiosnę nie wypuściły one liści. To drzewa obumarłe, sadzone jeszcze w czasach niemieckich - mówi dyrektor A. Kuźba. Obumarłe drzewa zostaną też usunięte m.in. w parku Kopernika, parku Słowiańskim czy w parku Czechówek.