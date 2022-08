W Gorzowie znów będzie mieszkał biskup. Jaki będzie miał adres?

Bp Adrian Put to nowy biskup pomocniczy diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. 28 czerwca został on mianowany przez papieża Franciszka, natomiast w ostatnią sobotę (13 sierpnia) przyjął on święcenia biskupie w konkatedrze w Zielonej Górze.

Już niebawem bp Adrian Put zamieszka w Gorzowie. Taką decyzję podjął bp Tadeusz Lityński, ordynariusz diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.