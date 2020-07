W gorzowskich szkołach cały czas się dzieje. W jednych będą wielkie remonty, w innych mniejsze

Przypomnijmy, prawie dobiega końca budowa nowego skrzydła Szkoły Podstawowej nr 20 przy ul. Szarych Szeregów. To dwukondygnacyjny budynek, w którym uczyć będą najmłodsi w 12 gabinetach. W sumie będzie się tam uczyło 300 dzieci z klas I-III. Nie wiadomo na razie, czy prace w nowym skrzydle uda się zakończyć do września. Wykonawca złożył wniosek o przedłużenie terminu w Urzędzie Miasta. - Jeszcze jest rozpatrywany - informuje Wiesław Ciepiela, rzecznik Urzędu Miasta w Gorzowie.

Cały czas trwają też mniejsze remonty w gorzowskich przedszkolach i szkołach. – Część z nich się już zakończyła. Inne potrwają do końca sierpnia – mówi dyrektor Pliżga.

W przedszkolach nr 11,12, 13 i 32 wymieniane są podłogi w części sal zabaw. W Przedszkolu nr 29 będą nowe podłogi na korytarzach obu pięter. W Przedszkolu nr 18 trwa remont kuchni. Z kolei w Przedszkolu nr 30 trzeba było odnowić sufity w dwóch salach i korytarzu. W Przedszkolu nr 33 jest robiony remont w małej sali gimnastycznej i sali do pig-ponga.

W Szkole Podstawowej nr 9 przebudowane zostało główne wejście do budynku oraz odnowione schody prowadzące do niego. W podstawówkach nr 10, 15, 17 oraz 21 wyremontowano część podłóg. W Zespole Szkół nr 16 odnawiane są m.in. biblioteka, pracownia komputerowa oraz korytarze i salki do tenisa.

Gdzie trzeba było wymieniono też oświetlenie.