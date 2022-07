W gorzowskim Małyszynie będzie piknik dla całych rodzin. Jakie atrakcje?

- To już w tę niedzielę. Mam nadzieję, że zobaczymy się na miejscu - mówi radna Paulina Szymotowicz. Zaprasza na współorganizowany przez siebie Wakacyjny Piknik Rodzinny. Odbędzie się na on na boisku przy ul. Małyszyńskiej 9. Kiedyś było to boisko piłkarskie, później obiekt był trochę zapomniany, ale ponad rok temu przy udziale m.in. pieniędzy z miasta zaopiekowali się nim futboliści amerykańscy z Grizzlies Gorzów, którzy rozgrywają tutaj swoje mecze.