W Kostrzynie i Lubsku będą pikniki wojskowe. I rekrutacja do służby

- Organizacja pikników związana jest z rozpoczęciem naboru do nowego rodzaju służby w wojsku – dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Kandydaci chętni do pełnienia służby wojskowej otrzymają na piknikach wszystkie informacje o tym, na czym ta służba będzie polegać - mówił w czwartek 19 maja wojewoda lubuski Władysław Dajczak. Wraz z płk. Grzegorzem Dyrką zapraszał na pikniki wojskowe, które w sobotę 21 maja odbędą się Lubuskiem.

Jeden z pikników został zaplanowany na placu Wojska Polskiego w Kostrzynie, a drugi przy ul. Słowackiego 30 (zalew Karaś) w Lubsku. W obu przypadkach pikniki rozpoczną się o 11.00 i potrwają do 18.00. Odbywać się one będą pod hasłem „Wstąp do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej”.

- Oprócz tych dwóch pikników organizujemy dwa punkty rekrutacyjne, które będą rozstawione na terenie Nowej Soli oraz Świebodzina. Tam również będzie można porozmawiać z naszymi rekruterami na czym będzie polegała dobrowolna zasadnicza służba wojskowa - mówił płk Grzegorz Dyrka.