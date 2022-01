W Lubuskiem będzie mocno wiało, pojawią się burze. Jest ostrzeżenie IMGW!

- Niże, które znad Atlantyku będą przemieszczać się przez Skandynawię na wschód Europy, sprowadzą do Polski dynamiczną pogodę - informuje IMGW.

Noc z niespokojną pogodą

W czwartek w godzinach wieczornych zacznie wzmagać się wiatr, który w porywach może osiągać prędkość nawet do 90 km/h. Dla województwa lubuskiego wydane ostrzeżenie pierwszego stopnia.

Dla powiatów:

gorzowskiego

krośnieńskiego

międzyrzeckiego

słubickiego

strzelecko-drezdeneckiego

sulęcińskiego

świebodzińskiego

zielonogórski

oraz Gorzowa i Zielonej Góry

ostrzeżenie obowiązuje od czwartku, od godz. 21 do piątku do godz.7.00.

W powiatach:

nowosolskim

wschowskim

żagańskim

żarskim

zacznie mocno wiać ok. godz. 23. Silne podmuchy wiatru możliwe są do godz. 10.00

Synoptycy przewidują, że w całym województwie wiatr będzie osiągał średnią prędkość od 25 km/h do 40 km/h, w porywach przeważnie do 75 km/h, nad ranem przejściowo w porywach do 90 km/h. Nad ranem lokalnie możliwe są krótkotrwałe burze.