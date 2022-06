W Lubuskiem żar będzie lał się z nieba. Jest ostrzeżenie IMGW drugiego stopnia przed upałami

Niebezpieczne upały w Lubuskiem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami dla województwa lubuskiego. Będzie bardzo gorąco! Temperatury mogą zagrażać naszemu zdrowiu.

- Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 32°C do 35°C, lokalnie w niedzielę do 36°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 20°C - informuje IMGW.