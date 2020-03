W niedzielę nie wybierajcie się na giełdę w Gorzowie. Bo jej nie będzie

Przez giełdę towarowo-samochodową przy ul. Szczecińskiej w Gorzowie co niedzielę przewijają się tysiące kupujących. Swoje towary oferują setki sprzedających. Przyjeżdżają tu osoby nie tylko z Gorzowa, ale też z całego regionu. – Dlatego, tak na wszelki wypadek, w tę niedzielę giełda będzie zamknięta. Przepraszamy wszystkich i prosimy o to, by nie przyjeżdżali na ul. Szczecińską – apeluje Włodzimierz Rój, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorzowie, który prowadzi giełdę na terenie byłego Ursusa.