W Ostrowie miało być nudno, a było niezłe widowisko. I świetny debiut w Stali Oskara Palucha

– Przyjeżdża do nas dwukrotny mistrz świata. Kiedy ostrowcy kibice mieli okazję zobaczyć w meczu ligowym czy aktualnego, czy byłego mistrza świata? Do tej pory przyjeżdżali tacy do nas występy typu Łańcuch Herbowy, na czwartym czy szóstym motocyklu, po to by objechać turniej. Teraz przyjadą z najlepszym sprzętem, bo punkty są dla nich niezbędne. A my? Któryś mecz na pewno odpalimy. I na pewno komuś napsujemy krwi – takimi słowami trener ostrowian Mariusz Staszewski zachęcał kibiców do przyjścia na stadion na mecz ze Stalą Gorzów. Te zdanie też świadczyło o tym, jakie Arged Malesa ma nastawienie do tego spotkania. Nie tyle walka o pierwsze zwycięstwo w PGE Ekstralidze, co jedynie zaprezentowanie się z jak najlepszej strony na tle brązowych medalistów mistrzostw Polski z Bartoszem Zmarzlikiem. I może zdobycie więcej niż 40 punktów, bo w tym sezonie i taka zdobycz jest poza zasięgiem beniaminka rozgrywek.