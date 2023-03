W parku Górczyńskim biegali Tropem Wilczym przez 1963 metry

Bieg Tropem Wilczym to największy bieg pamięci w Polsce. Dlaczego? Bo w tym samym czasie odbywa się on w wielu lokalizacjach w Polsce. W niedzielę 5 marca – tym razem był to już 11. edycja biegu – odbył się on w około 300 miejscowościach w Polsce. Łącznie wzięły w nim udział tysiące biegaczy.