W piątek w tej części Gorzowa będą suche krany. Gdzie nie będzie wody?

- 9 grudnia od godz. 8.00 do 14.00 nastąpi przerwa w dostawie wody do budynków przy ul. Kosynierów Gdyńskich od numeru 98 do numeru 109 oraz przy ul. Estkowskiego nr 15 oraz 16 - informuje Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gorzowie.

Przerwa związana będzie z pracami modernizacyjnymi.

- Beczkowóz z wodą zostanie podstawiony. Przepraszamy Odbiorców za niedogodności - piszą w komunikacie gorzowskie wodociągi.

Czytaj również:

Szef gorzowskich wodociągów: Ludzie zużywają mniej wody na głowę